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11:10, 25 февраля 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов по всем направлениям со скидками до 20 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале лоукостера.

Дисконт составит 15 процентов на тариф «Базовый» и 20 процентов — на «Выгодный» и «Максимум».

Купить авиабилеты по выгодным ценам можно до конца дня 27 февраля, а улететь по выбранным направлениям — с 3 марта по 24 октября 2025 года.

Ранее россияне рассказали о неожиданных открытиях, которые они делали во время путешествий. Так, каждый четвертый турист потратил в поездках больше ожидаемого. Почти столько же опрошенных остались разочарованы достопримечательностями.

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