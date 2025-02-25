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16:15, 25 февраля 2025Экономика

В России предложили изменить порядок учета расходов на ипотеку при расчете детских пособий

В России предложили не учитывать ипотечные платежи при расчете детских пособий
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Порядок расчета и назначения детских пособий в России предложили изменить. С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. О сути реформы пишет Life.ru.

По информации издания, омбудсмен предлагает отказаться от учета ипотечных платежей при формировании детских пособий. Как пояснила Волынец, в текущий момент власти не оказывают необходимой поддержки семьям с приемлемым уровнем дохода. При этом во многом реальный объем дохода отличается от номинального, ведь большая часть средств уходит на погашение ипотеки. Свое предложение она огласила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ирине Останиной.

Ранее республиканский омбудсмен обратилась в Госдуму с предложением законодательно запретить пропаганду разводов и одиночества (синглтон) в России. Волынец считает необходимым распространить ограничения на рекламу и публичные кампании, в которых говорится о преимуществах развода или одинокой жизни. Кроме того, она предлагает разработать специальные программы, направленные на укрепление отношений в браке.

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