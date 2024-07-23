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10:11, 23 июля 2024Россия

Госдуме предложили запретить пропаганду разводов в России

Омбудсмен Татарстана Волынец предложила Госдуме запретить пропаганду разводов
Ирина Волынец

Ирина Волынец. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Госдуму с предложением законодательно запретить пропаганду разводов и одиночества в России. Об этом со ссылкой на копию обращения на имя вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой пишет РИА Новости.

«В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте», — говорится в обращении детского омбудсмена.

Там подчеркивается, что в России число родившихся детей с начала года уменьшилось на 2,1 процента. Волынец привела данные, согласно которым число разводов на 3,5 процента превышает количество заключенных браков.

Детский омбудсмен навала предложение важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в стране. По ее словам, в соответствующий законопроект можно включить запрет на рекламу и публичные кампании, которые указывают на преимущества развода или одинокой жизни, а также создание специальных программ, которые направлены на укрепление отношений в браке.

Ранее Волынец заявила о готовности противостоять принятию закона о домашнем насилии. Чиновница отмечала, что законопроект способен уничтожить институт брака.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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