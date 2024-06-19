Российская чиновница заявила о готовности противостоять принятию закона о домашнем насилии

Детский омбудсмен Татарстана: закон о домашнем насилии способен уничтожить брак

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила о готовности противостоять принятию закона о домашнем насилии. В интервью изданию 116.ru чиновница отметила, что законопроект способен уничтожить институт брака.

Детский омбудсмен считает, что любое обращение в полицию «можно сфабриковать», а охранный ордер может существенно испортить жизнь человеку, поскольку одному из супругов, как правило, мужчине, будет запрещено приближаться к жертве, а соответственно, он не сможет попасть домой, даже если это единственное его жилище.

По сути, [принятие закона] может уничтожить брак как таковой, потому что просто молодые люди не захотят связывать себя узами брака. Слишком много рисков несет с собой этот закон Ирина Волынец детский омбудсмен Татарстана

Кроме того, Волынец обвинила авторов законопроекта в манипуляциях со статистикой. По ее словам, аргументы о растущем числе преступлений в отношении членов семьи являются «откровенной ложью». «По данным МВД, не более тысячи убийств ежегодно происходит в отношении супругов. При этом большая часть приходится не на женщин, а на мужчин. На мужчин, как правило, доведенных до отчаяния женщинами», — высказалась Волынец.

Чиновница считает, что закон не должен быть принят, а за защиту населения должны отвечать напрямую правоохранительные органы. «Мы сделаем все с нашими соратниками, единомышленниками, защитниками традиционных семейных духовных ценностей, мы сделаем все для того, чтобы этот законопроект не был принят никогда в нашей стране», — заявила Волынец.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года. Его авторы предложили ставить на профилактический учет агрессоров, а также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. В конце 2021 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о тайм-ауте в рассмотрении закона.

В 2024 году о законе снова заговорили. В апреле член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что на сегодня необходимость в нем отсутствует, поскольку ответственность за осуществление насилия в семье регулируется уже существующими законодательными нормами.

При этом, по данным результатов опроса исследовательской компании Russian Field, проведенного в июне 2024 года совместно с партией «Новые люди», 89 процентов респондентов поддержали принятие закона о домашнем насилии.