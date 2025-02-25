Известный российский певец купил дочери квартиру в Москве

Певец Султан Лагучев купил дочери квартиру в Москве

Известный российский певец Султан Лагучев сообщил, что купил дочери квартиру. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

30-летний исполнитель хита «Горький вкус» признался, что лучшим подарком для него за последнее время стало рождение дочери. Он отметил, что недавно приобрел жилье в Москве. «Две комнаты, пока что скромненько, но мы намерены расти. "Москва-Сити" из окна очень видно, очень близко. Я купил ее с отделкой сразу, чтобы моя дочь заехала сразу в свою квартиру, это ее квартира», — добавил Лагучев.

Ранее в феврале стало известно, что бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров купил новой жене двухэтажный особняк. В феврале у пары родился сын.