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21:47, 25 февраля 2025Экономика

Известный российский певец купил дочери квартиру в Москве

Певец Султан Лагучев купил дочери квартиру в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Известный российский певец Султан Лагучев сообщил, что купил дочери квартиру. Об этом он рассказал в интервью Telegram-каналу «Звездач».

30-летний исполнитель хита «Горький вкус» признался, что лучшим подарком для него за последнее время стало рождение дочери. Он отметил, что недавно приобрел жилье в Москве. «Две комнаты, пока что скромненько, но мы намерены расти. "Москва-Сити" из окна очень видно, очень близко. Я купил ее с отделкой сразу, чтобы моя дочь заехала сразу в свою квартиру, это ее квартира», — добавил Лагучев.

Ранее в феврале стало известно, что бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров купил новой жене двухэтажный особняк. В феврале у пары родился сын.

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