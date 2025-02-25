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13:58, 25 февраля 2025Экономика

Кайли Дженнер построит роскошное поместье с бункером

Кайли Дженнер построит роскошное поместье с бункером в Лос-Анджелесе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Бизнесвумен Кайли Дженнер строит роскошное поместье в Лос-Анджелесе. Среди прочих удобств новое жилье звезды включит в себя бункер, передает газета The Sun.

Поместье располагается в городе Хидден-Хилс и на данный момент находится в процессе постройки — работы продолжаются уже пять лет. Кайли приобрела земельный участок под строительство в 2020 году за 15 миллионов долларов.

По данным издания, в готовом доме будет 15 спален, спортивный корт и бассейн. План поместья также предусматривает виноградник, подземный гараж на 12 машиномест, бункер и три отдельные жилые постройки для гостей. Территорию ограждают высокий забор и пышные деревья.

Ранее 27-летняя Кайли и ее 29-летний бойфренд актер Тимоти Шаламе появились на церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в парных кольцах от ювелирного бренда Cartier. Стоимость украшений составляет 84 тысячи долларов.

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