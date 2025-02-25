Ким Кардашьян показала грудь в мокрой футболке

Американская телезвезда Ким Кардашьян приняла участие в откровенной съемке, которая состоялась на Багамских островах. Соответствующие снимки публикует Page Six.

На размещенных кадрах 44-летняя предпринимательница показала грудь в укороченной мокрой футболке белого цвета, оформленной глубоким декольте. При этом на ней также были ярко-синие плавки с завязками на талии.

Можно заметить, что визажисты сделали бизнесвумен макияж в нейтральных тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась в леопардовом бикини в откровенных позах.