Власти подмосковного города потребовали с застройщика ПИК больше 5 миллиардов рублей

Власти Котельников потребовали с застройщика ПИК больше 5 миллиардов рублей

Власти подмосковного города Котельники подали в суд на структуру компании ПИК. С застройщика требуют возместить убытки на сумму больше 5 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ответчику.

Городская администрация подала иск к компании «Специализированный застройщик «Новый горизонт». Фирма входит в ГК ПИК и занята строительством жилого комплекса «Белая Дача парк». Истец требует, чтобы девелопер возместил ему траты на постройку социальной инфраструктуры в пределах ЖК. Объекты, как сообщается, были изначально заложены в проект планировки территории, однако в итоге были возведены за счет городского бюджета. Компенсировать расходы застройщик отказывается, ведь обязательства не были предусмотрены условиями инвестконтракта между сторонами. Сумма претензий составляет 5,44 миллиарда рублей. Заявление было принято к производству 31 января, а заседание назначено на 18 марта.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил банкротство некоторых застройщиков жилья в России. По его словам, относиться к такому развитию событий надо как к «системной» ситуации. Однако российские власти сделают все возможное, чтобы не допустить банкротства отечественных девелоперов, заверил чиновник.