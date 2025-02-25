Летевший в Уфу самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

Летевший в Уфу самолет сел в Братске из-за больной пассажирки на борту

Следовавший в Уфу самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в Братске. Об этом сообщается в Telegram-канале Братского аэропорта.

Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, с направлявшимся из Иркутска Boeing-737. Примерно через 40 минут после начала рейса экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

«При взлете стало плохо 34-летней женщине, летевшей в сопровождении мужа, — говорится в сообщении. — Она потеряла сознание». Отмечается, что пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно в другом городе.

В результате примерно через 20 минут лайнер успешно приземлился в авиагавани Братска. Пострадавшую пассажирку по прилете встретили врачи, от госпитализации она отказалась.

«Медики не нашли в состоянии женщины ничего критичного, — добавили в пресс-службе аэропорта. — Предположительно, виной обморока стало резкое падение давления во время взлета».

Ранее следовавший в Томск самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла с направлявшимся из Сочи Airbus A321 21 февраля. Во время полета в воздушном пространстве Казахстана экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.