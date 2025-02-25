Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:15, 25 февраля 2025Путешествия

Летевший в Уфу самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

Летевший в Уфу самолет сел в Братске из-за больной пассажирки на борту
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Следовавший в Уфу самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в Братске. Об этом сообщается в Telegram-канале Братского аэропорта.

Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, с направлявшимся из Иркутска Boeing-737. Примерно через 40 минут после начала рейса экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

Материалы по теме:
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки» Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
21 мая 2020
«Каждый день думаю о погибших» В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
«Каждый день думаю о погибших»В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
3 января 2021

«При взлете стало плохо 34-летней женщине, летевшей в сопровождении мужа, — говорится в сообщении. — Она потеряла сознание». Отмечается, что пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно в другом городе.

В результате примерно через 20 минут лайнер успешно приземлился в авиагавани Братска. Пострадавшую пассажирку по прилете встретили врачи, от госпитализации она отказалась.

«Медики не нашли в состоянии женщины ничего критичного, — добавили в пресс-службе аэропорта. — Предположительно, виной обморока стало резкое падение давления во время взлета».

Ранее следовавший в Томск самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Нештатная ситуация произошла с направлявшимся из Сочи Airbus A321 21 февраля. Во время полета в воздушном пространстве Казахстана экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались об ошибке Сербии на голосовании ООН по Украине

      Российские следователи расследуют 163 факта повреждения памятников воинам СССР в Европе

      Депутат порассуждал о ездящих на такси «за закладками» россиянах

      Рада снова попыталась восстановить легитимность Зеленского

      В Кремле ответили на вопрос о доверии Путина к США

      В России заочно арестовали литовского националиста Барткевичюса

      Киркоров ответил на обвинения Лолиты в предательстве

      Россиянам назвали способ сэкономить на ЖКХ

      В Кремле высказались о позиции ЕС по Украине

      В Кремле ответили на вопрос о потерях России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше