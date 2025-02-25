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11:06, 25 февраля 2025Из жизни

Любителей жаб привлекли к расследованию изнасилования

Somerset Live: К поискам преступника в Великобритании привлекли любителей жаб
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Полиция Великобритании объявила, что любитель жаб может быть ключевым свидетелем в расследовании изнасилования. Об этом пишет Somerset Live.

Нападение на женщину произошло недалеко от деревни Чарлкомб к северу от города Бат в графстве Сомерсет 20 февраля. Поймать преступника по горячим следам не удалось. Пострадавшая находится в реабилитационном центре для жертв сексуального насилия, однако пока не смогла точно описать произошедшее.

В полиции отметили, что сейчас в районе, где случилось нападение, происходит сезонная миграция жаб. Для того чтобы посмотреть на миграцию, в Бат съехалось множество любителей этих земноводных со всей страны. Следователи заявили, что один из натуралистов-любителей мог стать свидетелем преступления, и привлекли их к поискам насильника.

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«Если вы были там в четверг между 19 и 21 часами и еще не говорили с нашими сотрудниками, пожалуйста сделайте это», — сказано в обращении полиции.

Ранее в США 13-летнюю школьницу спасли от насильника после того, как она показала прохожим записку с просьбой о помощи. Мужчина похитил девочку в Техасе и провез через несколько штатов.

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