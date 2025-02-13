Записка спасла 13-летнюю школьницу от похитителя и насильника

LA Times: В США похитителя 13-летней девочки приговорили к 35 годам тюрьмы

В США 13-летнюю школьницу спасли от похитителя и насильника после того, как она показала прохожим записку с просьбой о помощи. Об этом пишет Los Angeles Times (LA Times).

Девочку спасли в штате Калифорния. Прохожий в городе Лонг-Бич обратил внимание на автомобиль, в котором находилась школьница. Она держала в руках клочок бумаги с надписью «Помогите!» На место были вызваны сотрудники полиции, которые освободили девочку и задержали Стивена Роберта Саблана, которому принадлежал автомобиль. Выяснилось, что 63-летний мужчина похитил свою жертву в городе Сан-Антонио, штат Техас, угрожая ей пистолетом.

Саблан провез школьницу через Аризону и Нью-Мексико в Калифорнию. По пути он несколько раз изнасиловал ее. Как пишет Daily Express US, в Лонг-Бич насильник приказал девочке переодеться и понес ее и свои вещи в прачечную. Пока его не было, пострадавшая сумела написать записку и обратить на себя внимание прохожих.

В январе 2024-го Саблан признал себя виновным. Его приговорили к 35 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в США 17-летняя девушка из штата Техас помогла арестовать похитившего ее насильника. Она смогла попросить телефон и прохожего и вызвала полицию.

