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09:14, 10 января 2025Из жизни

Школьница сумела сбежать от похитившего ее насильника и помогла арестовать его

Daily Mail: В США школьница сумела сбежать от похитившего ее 47-летнего мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: John Gomez / Shutterstock / Fotodom  

В США 17-летняя девушка из штата Техас помогла арестовать похитившего ее насильника. Об этом пишет Daily Mail.

Школьница познакомилась с 47-летним Джейми Рэем Ренчером в интернете. Через некоторое время мужчина убедил ее встретиться в ресторане в пригороде Хьюстона 31 декабря. Когда девушка села в машину, Ренчер разбил ее мобильный телефон и выбросил в окно. После этого он заявил, что «не причинит ей вреда и не сломает кости, если она будет просто слушаться и подчиняться».

Мужчина отвез девушку в отель, где заставил выпить «три порции алкоголя», после чего привязал в кровати и изнасиловал. Затем Ренчер заявил, что оставит ее у друга «до тех пор, пока не решит, что с ней делать». Он повез школьницу в Сан-Антонио, однако друг отказался принять ее. Там девушка сумела сбежать, попросила телефон у прохожего и вызвала полицию.

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Она сумела точно описать отель в Хьюстоне, где над ней надругался Ренчер, и вскоре его задержали. В ходе расследования детективам удалось найти доказательства, которые указывают на то, что у преступника могли быть другие жертвы.

Ренчер находится в тюрьме округа Бэр, ему назначен залог в размере 250 тысяч долларов. Расследование продолжается.

Ранее в Таиланде девушка искусала пробравшегося в ее дом насильника. Мужчина признался, что был влюблен в пострадавшую и следил за ней.

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