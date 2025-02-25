Людям с бессонницей посоветовали парадоксальный способ заснуть

Сомнолог Ли: При бессоннице помогает уснуть метод парадоксальной интенции

Метод парадоксальной интенции может помочь заснуть людям с бессонницей, рассказала сомнолог Дебора Ли. Этот способ она описала в беседе с изданием Metro.

Этот метод впервые сформулировал психолог Виктор Франкл в 1939 году — он считал, что для лечения тревоги нужно столкнуться лицом к лицу с тем, что вызывает ее. Помимо тревоги и бессонницы, метод используется для лечения обсессивно-компульсивного расстройства, анорексии и многих других фобий.

Ли объяснила, что страх не заснуть в постели включает симпатическую нервную систему (СНС), необходимую организму для бегства от опасности, из-за чего бессонница только усиливается. «Если вы ложитесь в постель и говорите себе, что должны бодрствовать, как ни странно, происходит обратное, и активируется парасимпатическая нервная система (ПСНС), способствующая отдыху и релаксации организма. ПСНС — это доминирующая вегетативная нервная система, действующая, когда мы спим», — посоветовала Ли.

Если использовать этот метод, естественное стремление ко сну в расслабленной обстановке наконец возьмет верх, и человек заснет, отметила сомнолог.

Ключевой принцип заключается в том, что нужно убедить себя: лежать без сна — это нормально и сон придет. Если вы не купитесь на это упражнение, оно не сработает Дебора Ли сомнолог

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.