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06:35, 25 февраля 2025Мир

Поиск рейса MH370 возобновили у побережья Австралии

Ocean Infinity возобновила поиск рейса MH370, пропавшего в 2014 году
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Li Xiaopeng / Global Look Press

В Индийском океане у западного побережья Австралии возобновили поиски пропавшего более 10 лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который направлялся рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщил телеканал 9News.

Поиски пропавшего в 2014 году самолета выполнит американская компания Ocean Infinity, подписавшая контракт с правительством Малайзии. Отмечается, что площадь охватит около 15 тысяч квадратных километров и пройдет примерно в 1,5 тысячи километрах от города Перт.

Специалисты считают, что поиски будут более целенаправленными и тщательными.

Рейс MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, 8 марта 2014 года направлявшийся по маршруту Куала-Лумпур — Пекин, исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находились 239 человек. Причины происшествия неизвестны.

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