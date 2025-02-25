Монах лишился 130 тысяч рублей из-за секса по видеосвязи

В Таиланде буддийского монаха из провинции Районг уличили в сексе с женщиной по видеосвязи. Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился вокруг храма в районе Банчанг в субботу, 22 февраля. Около сотни жителей деревни, расположенной рядом со святилищем, устроили манифестацию с требованием к настоятелю разобраться в ситуации. Их возмущение вызывало появление в социальных сетях ролика, в котором один из монахов храма занимался сексом по видеосвязи с некой женщиной. При этом она использовала в сексуальных играх огурец, а монах находился прямо в келье на территории святилища.

Настоятель провел внутреннее расследование и сразу же вычислил виновника скандала. Мужчина не стал отпираться, более того, он признался, что стал жертвой мошенницы. Он рассказал, что после акта по видеосвязи женщина потребовала у него 50 тысяч батов (около 130 тысяч рублей) за свое молчание.

Монах перевел ей деньги, однако она тут же потребовала еще 200 тысяч батов (около 525 тысяч рублей). На этот раз мужчина отказался, и мошенница выложила ролик с ним в соцсети.

В данный момент жители требуют, чтобы любителя общения по видеосвязи изгнали из храма. «Я чувствую облегчение от того, что тайное стало явным, но ему нельзя возвращаться. Община будет в ярости», — заявила местная жительница.

Ранее в Таиланде пожилой буддийский монах из города Бурирам заманил женщину в монастырь обещанием просветления и изнасиловал. 13 января женщина поселилась в монастыре, а в ночь на 15 января священнослужитель набросился на нее.

