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02:26, 25 февраля 2025Из жизни

Монах лишился 130 тысяч рублей из-за секса по видеосвязи

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

В Таиланде буддийского монаха из провинции Районг уличили в сексе с женщиной по видеосвязи. Об этом сообщает The Thaiger.

Скандал разразился вокруг храма в районе Банчанг в субботу, 22 февраля. Около сотни жителей деревни, расположенной рядом со святилищем, устроили манифестацию с требованием к настоятелю разобраться в ситуации. Их возмущение вызывало появление в социальных сетях ролика, в котором один из монахов храма занимался сексом по видеосвязи с некой женщиной. При этом она использовала в сексуальных играх огурец, а монах находился прямо в келье на территории святилища.

Настоятель провел внутреннее расследование и сразу же вычислил виновника скандала. Мужчина не стал отпираться, более того, он признался, что стал жертвой мошенницы. Он рассказал, что после акта по видеосвязи женщина потребовала у него 50 тысяч батов (около 130 тысяч рублей) за свое молчание.

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Монах перевел ей деньги, однако она тут же потребовала еще 200 тысяч батов (около 525 тысяч рублей). На этот раз мужчина отказался, и мошенница выложила ролик с ним в соцсети.

В данный момент жители требуют, чтобы любителя общения по видеосвязи изгнали из храма. «Я чувствую облегчение от того, что тайное стало явным, но ему нельзя возвращаться. Община будет в ярости», — заявила местная жительница.

Ранее в Таиланде пожилой буддийский монах из города Бурирам заманил женщину в монастырь обещанием просветления и изнасиловал. 13 января женщина поселилась в монастыре, а в ночь на 15 января священнослужитель набросился на нее.

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