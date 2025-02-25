Мужчина без пениса провел два месяца в тюрьме за изнасилование

Мужчина без половых органов из ЮАР попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет Daily Mail.

21-летнего мужчину задержали в 2020 году после того, как 11-летняя соседка обвинила его в изнасиловании. Арестованный уже предстал перед магистратским судом в провинции Квазулу-Натал, когда его отец обратился к следователю. Мужчина рассказал, что его сына похитили, когда ему было 12 лет. Злоумышленники издевались над мальчиком, а затем отрезали ему левое ухо, пенис и мошонку. Отец попросил снять все обвинения с сына, поскольку тот физически не мог стать насильником.

Однако следователь не передал свидетельство отца и медицинские документы прокурору. В итоге арестованный провел почти два месяца в ужасных условиях в тюрьме. Его выпустили и оправдали лишь после того, как отцу удалось самостоятельно дойти до прокурора.

Пять лет спустя семье пострадавшего удалось добиться компенсации за его несправедливое тюремное заключение. Судья пришел к выводу, что мужчина был незаконно арестован и заслуживает возмещения ущерба, поскольку не совершал никаких преступлений. Кроме того, он не получил никаких извинений или объяснений по поводу своего задержания от властей. Ему выплатят 800 тысяч рэндов (3,8 миллиона рублей), а также возместят все судебные издержки.

Ранее житель США пережил похищение больше 13 лет назад и остался травмирован на всю жизнь после жестоких пыток из-за несуществующего клада. Преступники отрезали мужчине пенис и облили его отбеливателем.