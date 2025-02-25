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09:05, 25 февраля 2025Из жизни

Мужчина взорвал дом бывшей и задумал скормить питону ее дочь

В США мужчина задумал скормить питону дочь бывшей партнерши и попал в тюрьму
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom  

В штате Джорджия, США, мужчина попал в тюрьму на 20 лет за то, что взорвал дом бывшей партнерши и планировал пугать ее странными действиями. Об этом сообщает CBS News.

Стивен Глоссер познакомился с будущей жертвой на сайте знакомств. Они начали общаться, и женщина скинула ему несколько фотографий своего дома. По ним он позже и вычислил ее адрес. Онлайн-отношения пары продлились недолго, и вскоре они заблокировали друг друга. Тогда мужчина и задумал обстрелять стрелами входную дверь жертвы, прислать ей по почте бездыханных крыс и собачьи фекалии, а также скормить ее дочь питону. Конечной целью плана Глоссера было снять скальп с женщины и взорвать ее дом.

Мотив преступника неизвестен полиции до сих пор. Как пишет Law and Crime, предполагается, что Глоссер хотел совершить все это из ревности. В планировании мести Глоссеру помогал Калеб Кинси. Вместе они в домашних условиях сделали взрывчатку и уничтожили все следы изготовления бомбы с помощью клининговой службы.

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Очевидцы взрыва дома женщины сравнили его с последствиями торнадо. В тот момент внутри была также дочь жертвы, но им обеим удалось выжить. Через несколько месяцев мужчин арестовали. В суде Глоссер признал свою вину.

Ранее сообщалось, что житель штата Мичиган из ревности поджег дом незнакомого мужчины, приревновав его к бывшей возлюбленной. Для этого он проехал более тысячи километров и потратил на дорогу 11 часов.

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