Мужчина проехал более 1000 километров и поджег дом с людьми из ревности

ABC News: В США мужчина из ревности потратил 11 часов на дорогу и поджег дом

Житель штата Мичиган, США, из ревности поджег дом незнакомого мужчины, приревновав его к бывшей возлюбленной. Для этого он проехал более тысячи километров и потратил на дорогу 11 часов, сообщает ABC News.

Как сообщает полиция, пожар в штате Пенсильвания начался около пяти утра после взрыва. Тогда в доме находилось шесть человек и две собаки. Людям удалось спастись, хотя некоторым пришлось прыгать из окон. Животные же остались в огне и погибли.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и заметили на одной из них подозрительного мужчину. Незадолго до взрыва он был на заднем дворе пострадавшей семьи с подозрительным предметом в руках.

Поджигателя идентифицировали как Харрисона Джонса. Оказалось, что один из пострадавших в огне мужчин общался в интернете с бывшей возлюбленной Джонса. В скором времени они должны были встретиться, но Джонс решил этому помешать.

Джонса арестовали. Ему предъявили шесть обвинений.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить жену и ее подругу. Он планировал съехать на автомобиле в воду, однако не смог, так как колеса увязли в песке и машина застряла.

