Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 25 февраля 2025Забота о себе

Мужчинам и женщинам рассказали о самых опасных позах в сексе

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Секс может быть опасен, если партнеры решили заняться им на краю обрыва, на перилах балкона или в местах присутствия людей с легко травмируемой психикой, заявил сексолог Олег Гулько. О по-настоящему опасных для мужчин и женщин позах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Гулько, травму легко получить в ситуации высокой интенсивности контакта, которую обычно называют страстным сексом, при акценте на глубокое проникновение, с резкими изменениями положения тел относительно друг друга. Мужчинам, продолжил сексолог, грозят травмы в виде разрыва или надрыва уздечки пениса, перелома полового члена. Женщины же могут жаловаться на разрывы влагалища, гематомы и потертости.

Пожалуй, одной из самых опасных позиций будет поза наездницы и ее всевозможные варианты в разной плоскости пространства. Типичный вариант обстоятельств, когда в очередном порыве «на скаку» может произойти очень глубокое проникновение либо перелом полового органа мужчины, с характерным хрустом, болью и заметным искривлением пениса

Олег Гулькосексолог

Также Гулько предупредил об опасности БДСМ-практик. По его словам, риски опасностей и травм в этом случае кратно выше и не исключают летального исхода для одного из участников или обоих.

Материалы по теме:
«Ревность — основная причина убийств женщин» Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
«Ревность — основная причина убийств женщин»Что заставляет людей по всему миру подозревать друг друга в измене?
7 августа 2022
«Развод стал нормальным этапом жизни» Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
«Развод стал нормальным этапом жизни»Россияне изменили свое отношение к женщинам, браку и детям. Какой стала российская семья?
12 октября 2020

Ранее Гулько перечислил позволяющиеся мужчине дольше заниматься сексом позы. «Эффективность этих позиций объясняется меньшей стимуляцией, либо отличной от той, которая приводит к оргазму. Как правило, активные действия совершает партнерша, мужчина находится в пассивном положении», — уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      ВСУ потеряли группу солдат во время попытки контратаки у Константинополя

      Названы последствия прекращения помощи США Украине

      В российском городе обнаружили женщину-инвалида со следами насильственной смерти

      Победитель самого масштабного шоу в истории раскрыл закулисье проекта

      Тревел-блогерша описала любовь мексиканцев к одному напитку фразой «настоящая секта»

      Александра Бортич снялась в купальнике

      ИИ ускорил разработку чипов в несколько раз

      На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

      Возможность отказа банков от приема старых долларов в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше