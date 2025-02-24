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07:15, 24 февраля 2025Забота о себе

Мужчинам перечислили позволяющие дольше заниматься сексом позы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Когда речь идет о выносливости в постели, мужская сексуальность оказывается устроена не так просто, как кажется, рассказал сексолог Олег Гулько. Позволяющие мужчине дольше заниматься сексом позы он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

На длительность полового акта влияет множество факторов, включая интенсивность генитального трения, реакцию партнерши в ответ на действия мужчины, место, в котором происходит событие, переживания в виде тревожности, рассказал Гулько. «Сексуальные реакции мужчин многообразны, и индивидуальны и в каждом конкретном случае будет свой рецепт, который можно попробовать найти самостоятельно, либо с помощью врача-сексолога», — заявил он.

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Желающим «провести эксперименты на себе» мужчинам сексолог предложил несколько поз для увеличения времени полового акта. «Эффективность этих позиций объясняется меньшей стимуляцией, либо отличной от той, которая приводит к оргазму. Как правило, активные действия совершает партнерша, мужчина находится в пассивном положении», — уточнил он.

Первой такой позой Гулько назвал позицию ложки, к которой оба партнера лежат на боку — мужчина позади женщины. Также он рекомендовал для продления полового акта попробовать позу наездницы. В ней мужчина лежит на спине, а партнерша, соответственно, сидит на своем избраннике в различных положениях: лицом к лицу, спиной к мужчине или боком. Последняя рекомендация Гулько — попробовать своеобразное сочетание позиций ложки и наездницы. В этом положении оба партнера сидят: мужчина на стуле, партнерша на нем, в различном варианте, лицом к лицу, спиной или боком.

Если по результату экспериментов у вас не получится увеличить время полового акта, значит, психологические факторы оказались сильнее трения, и вам стоит продолжить исследовать ваши специфические настройки в паре

Олег Гулькосексолог

Ранее американский секс-педагог Эрика Смит назвала наиболее комфортные варианты для орального секса. Смит призвала начинать оральные ласки с прелюдии: сначала уделить внимание шее, рукам, груди и постепенно опускаться к гениталиям.

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