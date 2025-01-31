Раскрыты самые комфортные позы для орального секса

Выбор позиции для орального секса ограничен только фантазией и физическими возможностями партнеров, убеждена американский секс-педагог Эрика Смит. Наиболее комфортные варианты для такого вида интимной близости она раскрыла Men's Health.

Смит призвала начинать оральные ласки с прелюдии: сначала уделить внимание шее, рукам, груди и постепенно опускаться к гениталиям. Наиболее удобной позой для этого она назвала миссионерскую позу. «Пусть принимающий партнер ляжет на кровать или диван и немного подвинется к краю, чтобы открыть доступ к интимным местам», — посоветовала коуч.

Также, по мнению Смит, для комфортного орального секса хорошо подходит позиция, при которой один из партнеров стоит, а второй опускается на колени. Еще одним отличным вариантом коуч назвала фейситтинг (сидение на лице). «Удобно и приятно, если у женщины есть возможность наклониться немного вперед и упереться в изголовье или стену», — уточнила эксперт.

Наконец, Смит посоветовала попробовать взаимные оральные ласки в позе «69». Коуч отметила, что этот опыт может быть невероятно эмоциональным и страстным, но такая поза подходит парам, которые хорошо знают предпочтения и особенности друг друга.

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