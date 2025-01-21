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06:16, 21 января 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности излишнего увлечения анальным сексом

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Британский сексолог Дебора Ли прокомментировала желание популярной модели для взрослых Лили Филлипс заняться анальным сексом с «как можно большим количеством парней» за сутки. Об опасностях излишнего увлечения этим видом интимной близости она рассказала в беседе с Metro.

Прежде всего, по словам Ли, анальный секс более рискован, чем оральный или вагинальный. Кожа, выстилающая прямую кишку, тонкая и легко травмируется, что позволяет бактериям, вирусам и другим организмам проникать в кровоток. В случае же долгого занятия анальным сексом женщина может повредить внешний анальный сфинктер — кольцо мышц, которое окружает анус и контролирует дефекацию и газы, предупредила эксперт. Такая травма может привести к недержанию, анальным трещинам, усугублению геморроя, разрыву прямой кишки, при котором фекалии могут попасть в брюшную полость и вызвать опасный перитонит.

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При таком виде интимной близости, как отметила сексолог, высок риск передачи венерических инфекций, включая хламидиоз, гонорею, генитальный герпес, вирус папилломы человека (ВПЧ), сифилиса, ВИЧ, гепатитов В и С. Прямая кишка, как отметила Ли, имеет лучшее кровоснабжение, чем влагалище, что облегчает более быстрый перенос болезнетворных вирусов по организму.

Женщины, занимающиеся анальным сексом с инфицированным мужчиной, подвергаются более высокому риску инфекционного гастроэнтерита из-за природы микроорганизмов, обнаруживаемых в фекалиях и кишечнике. Подобные инфекции могут вызывать сильную боль в животе, диарею, тошноту и рвоту, а, например, гепатит А вызывает желтуху

Дебора Лисексолог

Ранее секс-эксперт Габриэль Кассель рассказала, как правильно снимать презервативы. По словам Кассель, после эякуляции, прежде чем вынимать пенис, нужно придержать презерватив над кольцом у основания полового органа.

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