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07:15, 15 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт правильный способ снять презерватив

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nuttachai Wantanaboon / Shutterstock / Fotodom

Секс-эксперт Габриэль Кассель рассказала, как правильно снимать презервативы. Ее рекомендацию опубликовало издание Men's Health.

По словам Кассель, после эякуляции, прежде чем вынимать пенис, нужно придержать презерватив над кольцом у основания полового органа. «В идеале, нужно сделать это до того, как ваш пенис станет мягким. Если пенис станет мягким, кольцо может ослабнуть, а это может создать щель, через которую способен просочиться эякулят», — объяснила она.

Эксперт напомнила, что все презервативы являются одноразовыми, поэтому после использования их нужно выбрасывать.

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