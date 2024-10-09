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07:00, 9 октября 2024Забота о себе

Врач предупредил об опасности анального секса

Фото: Shutterstock / Fotodom

Анальный секс может приводить к различным травмам у женщин, предупредил колопроктолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБА России Андрей Буровский. Об опасностях этого вида интимной близости врач предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Буровский объяснил, что стенки заднего прохода не предназначены для полового акта. При активном воздействии на них образуются микротрещины, которые могут стать причиной боли и кровотечения из прямой кишки. Так как кровоснабжение в тканях этой области слабое, на поверхности постоянно присутствуют бактерии, трещины плохо заживают. Еесли их не лечить, может образоваться свищ, и тогда женщине потребуется операция.

Во время анального секса также травмируется и сфинктер, так как во время проникновения полового члена, он рефлекторно сжимается, добавил доктор. Попытки преодолеть это сопротивление силой могут привести к серьезным последствиям: мышцы чрезмерно растягиваются и могут даже порваться.

Еще одна опасность анального секса — развитие недержания кала из-за перерастяжения сфинктера. Степень патологии зависит от частоты интимных контактов. Пациенты могут потерять способность удерживать газы, жидкие каловые массы или все элементы содержимого кишечника

Андрей Буровскийколопроктолог, онколог, хирург

Врач также отметил, что, если заниматься анальным сексом без презерватива, кишечная палочка может попасть в уретру или влагалище, из-за чего там начнется воспалительный процесс.

«Забота о здоровье, безопасность и ответственность за партнера важнее сексуальных экспериментов. Строгий запрет на занятия анальным сексом распространяется на людей, имеющих хронический геморрой, анальные трещины и другие патологии в области заднего прохода», — добавил доктор.

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Ранее проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, при появлении каких симптомов нужно насторожиться и обратиться к врачу. По словам доктора, если у человека постоянные боли в животе и изжога, тошнота и рвота, тяжесть в животе и вздутие, а также проблемы со стулом, особенно появление в нем крови, ему требуется медицинская помощь.

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      Вера Владзиевская
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