В отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело

В Курске возбудили уголовное дело на избившего несовершеннолетнего мужчину

В Курске возбудили уголовное дело на избившего несовершеннолетнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам») УК РФ.

По данным следствия, 22 февраля между 11-летним потерпевшим и его знакомым в автобусе произошел конфликт, о котором последний сообщил своему отцу. После того, как дети вышли на остановке, ссора между ними продолжилась. К этому моменту туда подъехал отец ребенка и конфликт продолжился уже между потерпевшим и мужчиной. Взрослый схватил малолетнего за капюшон и не реагировал на просьбы отпустить его. Однако мальчику удалось вырваться и он забежал в ближайший магазин. Мужчина пошел за ним и нанес множественные удары по телу несовершеннолетнего.

Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что российского подростка осудят за обстрел автобуса.