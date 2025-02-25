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15:38, 25 февраля 2025Силовые структуры

В отношении избившего несовершеннолетнего россиянина возбудили уголовное дело

В Курске возбудили уголовное дело на избившего несовершеннолетнего мужчину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Курске возбудили уголовное дело на избившего несовершеннолетнего мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам») УК РФ.

По данным следствия, 22 февраля между 11-летним потерпевшим и его знакомым в автобусе произошел конфликт, о котором последний сообщил своему отцу. После того, как дети вышли на остановке, ссора между ними продолжилась. К этому моменту туда подъехал отец ребенка и конфликт продолжился уже между потерпевшим и мужчиной. Взрослый схватил малолетнего за капюшон и не реагировал на просьбы отпустить его. Однако мальчику удалось вырваться и он забежал в ближайший магазин. Мужчина пошел за ним и нанес множественные удары по телу несовершеннолетнего.

Проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что российского подростка осудят за обстрел автобуса.

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