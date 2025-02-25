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14:16, 25 февраля 2025Силовые структуры

Российского подростка осудят за обстрел автобуса

В Красноярске осудят несовершеннолетнего, обстрелявшего автобус
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске осудят несовершеннолетнего, обстрелявшего автобус. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Он обвиняется по статье 213 («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ.

По данным следствия, вечером 10 января к 17-летнему обвиняемому в гости пришел одноклассник. В какой-то момент молодой человек решил пострелять в сторону проезжей части из пневматического пистолета, который недавно приобрел в магазине. Гость снимал происходящее на телефон.

Фигурант произвел несколько выстрелов в два маршрутных автобуса напротив дома. В результате его действий были повреждены автобусные стекла. В момент обстрела в салоне находились пассажиры, никто из них не пострадал. После этого злоумышленник убрал пистолет и спрятал в подъезде.

Фигурант признал свою вину, оружие было изъято. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Ранее сообщалось, что раскрыто возможное наказание для издевавшихся над девушками на автомойке россиян.

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