На Украине европейских миротворцев заранее записали в дезертиры

Депутат Рады Костенко: Миротворцы ЕС убегут из Украины в новой фазе конфликта

Миротворческий контингент Европейского союза (ЕС) убежит из Украины в новой фазе конфликта. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко в комментарии «Новости.LIVE», видео опубликовано в Telegram-канале издания.

«Если Запад предоставит только 30 тысяч миротворцев, это будут просто статисты, которые первыми убегут в случае нового наступления», — высказался политик.

Костенко скептически высказался о размещении европейских миротворцев и заранее записал их в дезертиры в случае возобновления вооруженного противостояния с Россией. По мнению депутата Рады, в вопросе контингента ЕС многое зависит от сценария размещения войск на территории Украины. По его словам, за три года конфликта с Россией Украина столкнулась с достаточным количеством «холодных душей» от Запада.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Франция и Великобритания захотели отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев. Отправка миротворцев предполагается после соглашения о прекращении огня.

