На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

Прекращение военной помощи от США станет для Украины худшим сценарием из возможных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве.
«Прекращение военной помощи США — худший сценарий, сказал высокопоставленный помощник Зеленского», — говорится в тексте статьи.
При этом собеседник издания считает, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Киев наращивать собственное военное производство и получать больше вооружений от европейских партнеров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы республики выжить без поддержки Соединенных Штатов как невысокие. Он также отметил, что не хочет думать о прекращении партнерства с Вашингтоном.