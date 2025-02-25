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09:06, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

WSJ: В Киеве считают прекращение военной помощи США худшим сценарием для Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Прекращение военной помощи от США станет для Украины худшим сценарием из возможных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве.

«Прекращение военной помощи США — худший сценарий, сказал высокопоставленный помощник Зеленского», — говорится в тексте статьи.

При этом собеседник издания считает, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Киев наращивать собственное военное производство и получать больше вооружений от европейских партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы республики выжить без поддержки Соединенных Штатов как невысокие. Он также отметил, что не хочет думать о прекращении партнерства с Вашингтоном.

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