На Украине назвали худший сценарий в отношениях с США

WSJ: В Киеве считают прекращение военной помощи США худшим сценарием для Украины

Прекращение военной помощи от США станет для Украины худшим сценарием из возможных. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве.

«Прекращение военной помощи США — худший сценарий, сказал высокопоставленный помощник Зеленского», — говорится в тексте статьи.

При этом собеседник издания считает, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Киев наращивать собственное военное производство и получать больше вооружений от европейских партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил шансы республики выжить без поддержки Соединенных Штатов как невысокие. Он также отметил, что не хочет думать о прекращении партнерства с Вашингтоном.