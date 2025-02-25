На Украине сделали признание о покинувших страну гражданах

Чернышев: 70 процентов покинувших Украину людей уже не вернутся

Глава Министерства национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что 70 процентов покинувших страну граждан не вернутся после окончания конфликта, и это надо признать. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Он также сообщил, что украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством на Украине в специальных зарубежных центрах. По словам министра, такие центры создаются в государствах наибольшего пребывания украинцев, они позволят в будущем привлекать граждан к рынку труда на Украине.

«Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», — пояснил он.

Ранее Чернышев рассказал, что число украинцев за границей и на родине почти уравнялось. Он призвал создать определенные условия для возвращения украинцев на родину, домой, а также для того, чтобы оставшиеся за рубежом продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо.