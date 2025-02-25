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19:05, 25 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о нежелании Трампа давить на Россию и Китай

Foreign Affairs: Трамп не намерен давить на Россию и Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / File Photo / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена оказывать давление на Россию и Китай в вопросе их внутренней политики, что поспособствует разрядке отношений между странами. Об этом пишет журнал The Foreign Affairs.

«При Трампе эта напряженность исчезла: форма правления в России и Китае не занимает Трампа, который полностью отвергает идею смены режимов», — указывает издание.

Авторы материала подчеркивают, что нежелание Трампа вмешиваться во внутренние дела государств также приведет к активизации дипломатических контактов между Вашингтоном, Пекином и Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что США и Россия проявили политическую волю к возобновлению и нормализации рабочего диалога.

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