В Кремле рассказали о восстановлении диалога с США с нуля

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проявили политическую волю к возобновлению и нормализации рабочего диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.
«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков указал, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.