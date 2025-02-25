В Кремле рассказали о восстановлении диалога с США с нуля

Песков: президенты Путин и Трамп проявили волю к восстановлению диалога РФ и США

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проявили политическую волю к возобновлению и нормализации рабочего диалога между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков указал, что следующие контакты России и США пройдут по линии министерства иностранных дел.