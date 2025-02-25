В Кремле рассказали о будущих контактах с США

Песков: Следующие контакты России и США пройдут по линии МИД

Следующие контакты России и США пройдут по линии Министерства иностранных дел (МИД). Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Следующие контакты на очереди — это контакты по линии Министерства иностранных дел, контакты на экспертном уровне», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков сообщил, что новые переговоры между Россией и США, анонсированные замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергеем Рябковым, станут началом диалога стран на экспертном уровне, о чем стороны договорились на встрече в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

23 февраля было объявлено, что встреча представителей России и США, посвященная устранению раздражителей в отношениях, состоится в конце недели.