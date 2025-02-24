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12:24, 24 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли детали новых переговоров России и США

Песков: Новые переговоры России и США будут началом диалога на экспертном уровне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новые переговоры между Россией и США, анонсированные замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым, станут началом диалога стран на экспертном уровне, о чем стороны договорились на встрече в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о начале того диалога на экспертном уровне по линии МИД, о чем ранее условились делегации России и США в Эр-Рияде. Это те самые переговоры по раздражителям и, в первую очередь, по разблокировке работы дипломатических представительств двух стран», — отметил представитель Кремля.

Ранее Рябков заявил, что встреча представителей России и США, посвященная устранению раздражителей в отношениях, состоится в конце недели. По словам дипломата, Москва открыта к контактам с Вашингтоном.

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