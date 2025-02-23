В МИД раскрыли сроки новых переговоров России и США

Рябков: Встреча РФ и США по устранению раздражителей состоится в конце недели

Встреча представителей России и США, посвященная устранению раздражителей в отношениях, состоится в конце следующей недели. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам Рябкова, Москва открыта к контактам с Вашингтоном, в том числе по раздражителям в двусторонних отношениях.

«Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — отметил замглавы МИД.

Дипломат уточнил, что переговоры состоятся на уровне директоров департаментов министерств иностранных дел двух государств.

Ранее Рябков опроверг данные о том, что новая российско-американская встреча якобы запланирована на 25 февраля.