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17:08, 23 февраля 2025Мир

В МИД раскрыли сроки новых переговоров России и США

Рябков: Встреча РФ и США по устранению раздражителей состоится в конце недели
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Встреча представителей России и США, посвященная устранению раздражителей в отношениях, состоится в конце следующей недели. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам Рябкова, Москва открыта к контактам с Вашингтоном, в том числе по раздражителям в двусторонних отношениях.

«Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — отметил замглавы МИД.

Дипломат уточнил, что переговоры состоятся на уровне директоров департаментов министерств иностранных дел двух государств.

Ранее Рябков опроверг данные о том, что новая российско-американская встреча якобы запланирована на 25 февраля.

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