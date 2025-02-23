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13:06, 23 февраля 2025Мир

В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

Рябков: Никаких переговоров России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Никаких переговоров представителей России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — ответил замглавы МИД на просьбу прокомментировать данные о якобы запланированных переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей России и США по Украине состоится во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

Позже в МИД России также анонсировали российско-американские переговоры в ближайшие две недели, однако не назвали дату их проведения.

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