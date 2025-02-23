В МИД опровергли данные о дате новых переговоров с США

Никаких переговоров представителей России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — ответил замглавы МИД на просьбу прокомментировать данные о якобы запланированных переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей России и США по Украине состоится во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.
Позже в МИД России также анонсировали российско-американские переговоры в ближайшие две недели, однако не назвали дату их проведения.