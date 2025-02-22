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09:34, 22 февраля 2025Мир

В МИД анонсировали новую встречу представителей России и США

Рябков: Новая встреча представителей РФ и США планируется в ближайшие две недели
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Новая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, этот контакт будет предварять консультации на уровне заместителей. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», — отметил дипломат.

Заместитель министра уточнил, что встреча состоится в третьей стране, но конкретное место еще согласовывается.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что новые переговоры представителей Москвы и Вашингтона по Украине начнутся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что хочет добиться прекращения огня и заключения сделки.

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