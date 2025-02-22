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09:13, 22 февраля 2025Мир

В МИД назвали приоритетный вопрос в диалоге с США

Рябков: Возвращение в США шести объектов дипсобственности является приоритетом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возвращение в США шести объектов российской дипсобственности является одним из основных приоритетов в диалоге с американской стороной. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

«Для нас есть среди приоритетов то, о чем мало пишут СМИ — это требование вернуть нам незаконно арестованные американской стороной объекты дипломатической недвижимости. Их шесть», — отметил он.

По словам дипломата, российской стороне в настоящее время отказывают в доступе на объекты, несмотря на то, что они защищены дипломатическим иммунитетом. Этот факт игнорируется со стороны США и является нарушением Венской конвенции, подчеркнул Рябков.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд состоялись российско-американские переговоры. Москву представили глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Со стороны Вашингтона на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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