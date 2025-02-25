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17:17, 25 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о подготовке США к выводу войск из Европы

Bild: США готовятся к выводу войск из Европы по требованию Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Отношения России и США откатываются к периоду президента СССР Михаила Горбачева, и сейчас Вашингтон готовится к выводу американских войск из Европы. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники рассказала газета Bild.

По словам собеседников издания, Штаты по требованию президента России Владимира Путина планируют отвод воинского контингента на прежние границы, когда НАТО не начал расширение на восток.

«По нашей информации, речь идет о требовании президента России на 2021 год, то есть о выводе американских войск из всех стран НАТО, вошедших в альянс после 1990-го», — пишет Bild.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу смириться с собственным одиночеством.

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