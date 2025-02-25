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13:34, 25 февраля 2025Культура

Налоговая заблокировала счета Смольянинова

ФНС заблокировала счета актера Артура Смольянинова из-за отсутствия декларации
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета уехавшего после начала специальной военной операции (СВО) актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Соответствующее решение было принято из-за того, что артист вовремя не предоставил налоговую декларацию. Отмечается, что на данный момент на актера в России открыто 38 исполнительных производств на 216 тысяч рублей. Из них 101 тысяча рублей — за просроченные платежи по кредитам, 30 тысяч — неоплаченный штраф по административному делу о дискредитации Российской армии, а также десятки взысканий за нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что долг Смольянинова вырос на 50 тысяч рублей за полгода.

На уехавшего из России актера наложили арест из-за долгов. В августе 2024 года сообщалось, что Смольянинов не оплатил 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей.

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