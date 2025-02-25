Названа требуемая сумма на восстановление Украины

Всемирный Банк: На восстановление Украины понадобится 524 миллиарда долларов

Для реконструкции и восстановления Украины понадобится полтриллиона долларов. Требуемую сумму назвали в совместном исследовании Всемирного банка, ООН, ЕС и украинского правительства, сообщает РБК-Украина.

Новый анализ учитывает убытки страны с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2024 года. За год оцениваемая стоимость выросла с 486 до 524 миллиардов долларов. Кроме того, нарушения экономических потоков и производства, а также дополнительные расходы, связанные с боевыми действиями, составляют 588,8 миллиарда долларов. Год назад сумма составляла 499,3 миллиарда долларов.

Самым пострадавшим сектором является жилье. По текущей оценке, 13 процентов общего жилищного фонда было повреждено или разрушено, что затронуло более 2,5 миллиона домохозяйств. На восстановление требуется почти 84 миллиарда долларов, или 16 процентов от общей суммы. В энергетическом секторе с момента предыдущего отчета количество поврежденных или разрушенных объектов выросло на 70 процентов — в их числе объекты генерации электроэнергии и ее передачи, распределительная инфраструктура и централизованное теплоснабжение.

На восстановление систем транспорта планируется потратить почти 78 миллиардов долларов, или 15 процентов от общих расходов, энергетику и горнодобывающую промышленность — 68 миллиардов долларов, или 13 процентов, торговлю и промышленность — более 64 миллиардов долларов, или 12 процентов, сельское хозяйство — более 55 миллиардов долларов, или 11 процентов, соцзащиту и средства к существованию — 39 миллиардов долларов, или 7 процентов. Стоимость расчистки завалов оценивают почти в 13 миллиардов долларов.

Как ранее сообщали источники Reuters , Россия может отдать часть замороженных активов Центробанка. Главным условием траты 300 миллиардов долларов является их расходование на восстановление восточных территорий страны, где расположены перешедшие под контроль России регионы.