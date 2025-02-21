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18:27, 21 февраля 2025Экономика

Стало известно о готовности России уступить часть замороженных средств ЦБ ради Украины

Reuters: Россия может уступить часть из замороженных $300 млрд ЦБ для Украины
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия может уступить часть замороженных активов Центробанка для восстановления Украины. О готовности пойти на такие уступки стало известно Reuters.

Источники издания отмечают, что Россия может предложить использовать значительную часть заблокированных резервов (в основном европейские, американские и британские государственные облигации, хранящиеся в европейском депозитарии ценных бумаг) для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения. Однако главное условие расходования 300 миллиардов долларов — потратить часть средств на территории на востоке страны, которые перешли под контроль России.

Как отмечает издание, Россия может согласиться на то, чтобы до двух третей резервов, предназначенных для восстановления Украины в рамках мирного соглашения, пошли на восстановление Украины при условии гарантий подотчетности. Под вопросом также находится, какие компании получат будущие контракты на восстановление.

В 2023 году «Большая семерка» заявила, что российские суверенные фонды будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине. В ответ на обсуждаемые планы финансировать Киев за счет заблокированных средств Россия предупредила, что такие планы станут равносильны грабежу.

20 февраля глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не участвует ни в каких переговорах о снятии санкций или размораживании российских резервов. По ее словам, работа по возвращению золотовалютных активов России ведется, но раскрыть детали этого процесса нельзя, так как это обернулось бы крайне негативными последствиями.

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