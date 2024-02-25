В России отреагировали на планы G7 принудить Москву компенсировать Киеву убытки

Депутат Чепа: отказ G7 разморозить активы до выплаты компенсации Киеву — шантаж

План стран «Большой семерки» (G7) принудить Москву компенсировать Киеву убытки в обмен на разморозку российских активов — это грабеж и шантаж, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление лидеров стран G7.

«Это нарушение всех международных прав. Я думаю, они это заявляют от безысходности. Понятно, что они ничего этим не добьются. Отдать, передать [замороженные активы России Украине], как они не раз грозились, у них не получается и не получится. Поэтому это очередная жалкая попытка шантажа», — высказался Чепа.

Ранее лидеры стран G7 провели виртуальный саммит под председательством Италии, на котором обсудили вопросы поддержки Украины. В совместном коммюнике отмечается, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву.

12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Депозитарии не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению. Постановление разъясняет запрет на операции, а также правовой статус получаемых доходов, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими.

