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10:51, 21 февраля 2025Мир

В ЕС потребовали финансировать Украину за счет России

Премьер Польши Туск потребовал финансировать Украину за счет активов России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Европейские страны должны финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов. С таким призывом выступил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети Х.

«Во-первых, давайте профинансируем помощь Европы Украине за счет замороженных российских активов. Во-вторых, давайте усилим воздушную оборону, защиту Балтии и границ Европейского союза (ЕС) с Россией. В-третьих, давайте быстро примем новые правила для финансирования безопасности и обороны сообщества. Прямо сейчас!» — написал польский политик.

Ранее Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины будет означать и капитуляцию всего Запада. По словам главы польского правительства, никто не должен делать вид, что не понимает этого.

Кроме того, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Он объяснил такое решение тем, что у Польши уже есть свои контингенты в других странах.

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