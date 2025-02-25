Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

Urban: Стоимость самой дешевой новостройки Петербурга составила 3,4 млн рублей

Стоимость самой дешевой квартиры на первичном рынке Петербурга, доступной для покупки на конец февраля, составила 3,4 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты премии Urban.

Речь идет об объекте площадью 20,6 квадратных метра, расположенном в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе города. При этом, отметили специалисты, в нем выполнена чистовая отделка.

Напротив, наиболее дорогую новостройку в Петербурге оценили в 678,5 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести лот с черновой отделкой в жилом комплексе «Аструм» Петроградского района. Его площадь — 294,99 «квадрата».

В феврале стало известно, что самая бюджетная квартира в центре Петербурга продается за 6,7 миллиона рублей.

