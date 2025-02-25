Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:13, 25 февраля 2025Мир

Названы последствия прекращения помощи США Украине

WSJ: Прекращение военной помощи США резко скажется на боеспособности ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и мнение экспертов.

«Наличие партнера, который поставляет вам военные технологии высочайшего качества, по определению незаменимо в некоторых областях», — приводит издание мнение одного из европейских чиновников.

В частности, собеседник указал, что без американской военной помощи ВСУ лишатся возможности наносить дальнобойные удары, а также сделают собственные тылы более уязвимыми.

Ранее газета WSJ со ссылкой на украинские источники сообщала, что прекращение поставок из США станет для Киева худшим сценарием из всех возможных. При этом они отметили, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Украину наращивать собственное военное производство, а также может стать стимулом для стран Европейского союза увеличить собственные объемы военной промышленности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За 180 секунд изменили свои взгляды?» Захарова удивилась голосованию Франции и Британии по Украине в ООН

      Популярная российская блогерша снялась обнаженной

      Россиянина осудили за помощь ВСУ в организации атак беспилотников

      Евросоюз предложил Украине свою сделку по полезным ископаемым

      Серфер пережил укус тупорылой акулы и сравнил ее нападение с попаданием под товарный поезд

      Пленный солдат ВСУ рассказал об отмывании денег Украиной во время конфликта

      Зеленскому предрекли участь Муссолини

      Стало известно о подготовке SpaceX к восьмым летным испытаниям Starship

      Раскрыт план Байдена по продолжению конфликта на Украине как можно дольше

      Спортсмен списал тревожный симптом на инфекцию мочевыводящих путей и оказался тяжело болен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше