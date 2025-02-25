Названы последствия прекращения помощи США Украине

WSJ: Прекращение военной помощи США резко скажется на боеспособности ВСУ

Прекращение военной помощи со стороны США резко скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и мнение экспертов.

«Наличие партнера, который поставляет вам военные технологии высочайшего качества, по определению незаменимо в некоторых областях», — приводит издание мнение одного из европейских чиновников.

В частности, собеседник указал, что без американской военной помощи ВСУ лишатся возможности наносить дальнобойные удары, а также сделают собственные тылы более уязвимыми.

Ранее газета WSJ со ссылкой на украинские источники сообщала, что прекращение поставок из США станет для Киева худшим сценарием из всех возможных. При этом они отметили, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона вынудит Украину наращивать собственное военное производство, а также может стать стимулом для стран Европейского союза увеличить собственные объемы военной промышленности.