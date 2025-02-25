Одну категорию россиян назвали больше всего приверженной штрафам за неправильные двери

Эксперт Гращенков: Россиян могут начать массово штрафовать за неправильные двери

Состоятельных россиян могут начать активно штрафовать за открывающиеся наружу входные двери. Больше всего приверженную штрафам категорию россиян назвал политолог Илья Гращенков в своем Telegram-канале.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что в России захотели наказывать за неправильно установленные двери, которые могут помешать соседям в случае ЧС. Он напомнил, что аналогичные штрафы предусмотрены за неправильную установку кондиционеров, использование старых плит и так далее. Власти не взимают их массово, однако Гращенков считает, что ситуация может измениться.

«Бюджет требует экстренного наполнения, так как в связи с некоторыми изменениями в политической конъюнктуре может потребовать дополнительных расходов. В этом случае давний принцип "люди — новая нефть" вновь будет отработан сполна», — объяснил он.

Политолог добавил, что штрафы коснутся обеспеченных россиян, у которых есть средства на собственную квартиру и ремонт. Он также допустил, что правительство может ввести и другие штрафы, нацеленные на состоятельных людей: владельцев автомобилей, россиян с высокими доходами, дачников.

Ранее в столичной Мосжилинспекции заявили, что россиян не будут штрафовать за открывающиеся не туда входные двери. До этого сообщалось, что такой штраф может составить 15 тысяч рублей.