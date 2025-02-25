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18:24, 25 февраля 2025Путешествия

Охранник ресторана в Таиланде подрался с двумя туристами с Украины и из Польши

The Phuket News: Туристы попали в больницу после драки с охранником на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Двое туристов с Украины и из Польши попали в больницу после драки с охранником ресторана в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

В ночь на 25 февраля 24-летний украинец Данило Сидякин и поляк Олег Хоба отдыхали в баре на Бангла-роуд — улице курорта Пхукет, знаменитой своей бурной ночной жизнью. Потом приятели переместились в ресторан, где у них возник спор с охранником.

Конфликт перерос в драку, после которой туристы обратились в полицию. Правоохранители выслушали показания пострадавших и проводили их в больницу для лечения. Расследование продолжается.

Ранее ссора из-за женщины в роскошном пляжном клубе на Бали обернулась массовой дракой полуголых туристов. Инцидент попал на видео.

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