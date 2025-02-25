Оставившую надпись «Мир Украине» у арки Главного штаба в Петербурге арестовали

В Петербурге суд арестовал женщину за надписи у арки Главного штаба

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Ариадну Литвинову за надписи у арки Главного штаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Россиянка будет находиться в СИЗО до 25 марта. Она подозревается по части 2 статьи 214 («Вандализм») УК РФ.

Следствие считает, что Литвинова по мотивам политической и идеологической ненависти на десяти уличных конструкциях у арки Главного штаба баллончиком написала «Мир Украине», «Свободу заключенным» и другие дискредитирующие Вооруженные силы России лозунги. Этим она нанесла ущерб на 135 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал женщину на 50 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») КоАП РФ.