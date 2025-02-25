Суд оштрафовал россиянку за дискредитирующие ВС России лозунги

В Петербурге оштрафовали девушку за надпись «Мир Украине» у арки Главного штаба

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей Ариадну Литвинову за надписи у арки Главного штаба. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Девушка признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации») КоАП РФ.

По данным суда, 24 февраля Литвинова нанесла на щиты у арки Главного штаба на Большой Морской улице надписи «Мир Украине», «Свободу заключенным». Вину она не признала.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции в центре столицы возле станции метро «Охотный ряд».