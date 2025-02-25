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15:53, 25 февраля 2025Мир

От Шольца потребовали согласовывать дипломатию

Bild: Будущий канцлер Мерц потребовал от Шольца согласовывать с ним дипломатию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Будущий канцлер ФРГ от победившего на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц потребовал от действующего главы правительства Олафа Шольца согласовывать с ним всю дипломатию. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, ХДС/ХСС направил в офис Шольца «Меморандум о взаимопонимании» с требованием принимать кадровые решения и определять внешнюю политику Германии после согласования с Мерцем.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерц вряд ли отправит войска на Украину после заключения перемирия, так как хорошо знает историю.

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